Donadel a VN: “Grazie Fiorentina, ora voglio allenare. Prandelli-Iachini, vi racconto”

La nostra esclusiva con l'ex collaboratore viola: "Castrovilli può diventare un top player. Credo in Quarta e Igor. Vlahovic? Mai visto uno così"

Simone Bargellini

"Sono abbastanza presuntuoso da considerarmi un fiorentino a tutti gli effetti. Vivo qui da quasi 20 anni e lasciare la Fiorentina non è facile". Dopo la separazione dal club gigliato, Marco Donadel si racconta a Violanews.com in una bella chiacchierata tra passato, presente e futuro.

"Ho incontrato Pradè nei giorni scorsi e abbiamo deciso insieme che la cosa migliore fosse separarsi. Non vedevo una crescita per me nella Fiorentina, dove avrei potuto fare solo il collaboratore in prima squadra oppure tornare nel settore giovanile. Vorrei fare l'allenatore in prima, ho appena concluso il corso allenatore Uefa Pro, mi piacerebbe lavorare con gli adulti o almeno con una Primavera in un ambiente diverso. Aspetto una chiamata".

Che tipo di allenatore sei?

"A tanti piace il calcio del dominio della palla, a me piace il dominio del ritmo. Con e senza palla, mi piace il ritmo alto. Un calcio veloce dove si provi a far gol in qualsiasi momento. Mi piace il Liverpool di Klopp, il Bayern Monaco, l'Ajax, adoro il Leeds di Bielsa. Abbiamo solo 90' per dare spettacolo, perchè non sfruttarli tutti?".

Facciamo un passo indietro, raccontami il tuo percorso...

"Ringrazio Vergine per avermi dato fiducia 3 anni fa affidandomi l'Under 16, è stata una bellissima esperienza e mi sono legato ad un gruppo (i ragazzi del 2004) che mi è dispiaciuto molto lasciare quando Pradè mi ha proposto di andare in prima squadra insieme a Prandelli. Ma era un'opportunità che non potevo rifiutare. E' stato bello e brutto, perchè i risultati non sono stati quelli sperati, poi mancava il pubblico negli stadi e le settimane si susseguivano soprattutto ad analizzare i problemi, è mancato vivere il rapporto con i tifosi, anche le contestazioni ti possono dare qualcosa. Io mi sono concentrato sul mio ruolo e ho appreso tantissimo sia da Prandelli che da Iachini, anche se sono allenatori molto diversi tra loro".

A proposito di Prandelli, cosa è successo?

"Sinceramente non avevo percepito che potesse succedere una cosa del genere. Quando ero giocatore, avevo vissuto il mister in maniera distaccata, nel rispetto dei ruoli. In questi mesi constatato questo grande attaccamento alla causa, vedevo che soffriva in modo particolare quando perdevamo ma è stata una cosa improvvisa e inaspettata. Le parole di Biraghi? Questi sono pensieri da calciatore e per esperienza ti dico che dentro uno spogliatoio ci sono pensieri diversi. Io l'ho vissuta dall'altra parte, confrontandomi ogni giorno nella saletta dello staff e voglio ringraziare sia Prandelli che Iachini per la considerazione che mi hanno dimostrato".

Hai lavorato a stretto contatto con la squadra, quali sono i reali valori della rosa?

"Ci sono dei potenziali top player che non si sono espressi del tutto. Secondo me Castrovilli è un giocatore che, messo in un contesto giusto e in una squadra che fa un gioco d'attacco, può ergersi a top a livello assoluto, per le qualità tecniche che ha. Ci sono giovani con prospettive importanti come Martinez Quarta e Igor, in cui credo molto. E poi ovviamente c'è Vlahovic. Stavo tanto con lui sul campo e mi ha colpito la velocità con cui apprende le cose, è incredibile. Non ricordo nessuno con la stessa mentalità, voglia di migliorare, sfrontatezza, cattiveria, è già un top player ma ha ancora margini enormi. Spero che rimanga a Firenze il più possibile perchè sarebbe un segnale straordinario".