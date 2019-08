D’Agostino a VN: “Badelj deve riconquistare la fiducia dei tifosi. La cessione di Saponara? Giusta”

In casa Viola sono giorni intensi per il mercato a centrocampo, con il sempre più vicino ritorno di Badelj e la cessione di Saponara al Genoa. Come giudicare le due operazioni? Per affrontare il tema, Violanews.com ha contattato, in esclusiva, l’ex centrocampista viola Gaetano D’Agostino.

Cosa pensa del sempre più vicino ritorno di Badelj in maglia viola? “Alla Lazio ha avuto alti e bassi. Il ritorno a Firenze è positivo se lui arriva con la giusta mentalità. Nel senso che deve riconquistare la fiducia dei tifosi. E’ sicuramente un buon giocatore, con geometrie importanti però, ripeto, dovrà arrivare con la voglia di riconquistare la fiducia dell’ambiente. Deve dimostrare nuovamente di valere, anche perché ora alla Fiorentina c’è una nuova proprietà”.

A centrocampo è però partito Riccardo Saponara, direzione Genoa. Condivide questa cessione? “Saponara è da sempre un mio rebus. Secondo me lui può giocare solo da trequartista. Montella gioca con il 4-3-3, dove lo metti? Invece Andreazzoli gioca con il trequartista. Non lo vedo come regista, perché il regista deve giocare a due tocchi, mentre a lui piace portare palla”.

Cosa serve al centrocampo della Fiorentina? “Dopo Badelj, che gioca soprattutto da regista, serve un centrocampista muscolare. Perché devi sostituire uno come Veretotut che, oltre ad impostare, aveva fisico e batteva anche i calci piazzati. Dunque prenderei un centrocampista muscolare”.