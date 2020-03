CONTEST VN – Fenomeno Kaio Jorge e Politano uomo assist: la Fiorentina di Sergio

La Fiorentina di Sergio: “Sono al quarto anno come allenatore viola a FM 2020 e le cose iniziano a farsi interessanti: finale Coppa Italia e terzo posto in classifica. Purtroppo ho perso la finale di UEFA Conference League (la nuova coppa europea che dovrebbe partire in un paio d’anni) con i Wolves l’anno precedente. Come giocatore assolutamente consigliato il brasiliano Kaio Jorge, 20 anni, centravanti, un fenomeno”. (clicca sulle foto per ingrandirle)