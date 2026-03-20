Conosci la storia della Fiorentina, i grandi momenti e gli indimenticabili giocatori che hanno vestito la maglia gigliata? Questa è la tua occasione per poter mettere alla prova la tua conoscenza della storia viola e per poter vincere anche dei bei premi. Violanews ha organizzato il grande "VIOLA QUIZ" a cui prenderanno parte 64 giocatori. Iscriversi è semplice e gratuito: basta riportare il proprio nome e cognome nei commenti sottostanti all'articolo. Il vostro nominativo verrà inserito nel tabellone delle sfide dirette che porteranno alla finalissima dopo una serie infinita di domande sui 100 anni della Fiorentina. L'evento si terrà giovedì 2 aprile 2026 dalle ore 17:30 presso il nuovo negozio EURONICS di Campi Bisenzio, all'interno del centro commerciale "Coop.fi Palagetta" in via Palagetta/via del Campo. Nei prossimi giorni verrà pubblicato il tabellone con i primi nomi e gli orari di gioco. Metti alla prova la tua conoscenza della storia della Fiorentina e divertiti con noi!