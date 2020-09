Cois a VN: “Viola come minimo da E.L., Chiesa snaturato nel 3-5-2. Attacco ok così”. E su Amrabat…

Sandro Cois, l’indimenticabile “osso” della Fiorentina ha parlato in esclusiva a Violanews.com. Questa la sua analisi sul mercato e la stagione che vedrà impegnata la squadra allenata da mister Beppe Iachini.

Sandro, ti sono piaciuti i movimenti della Fiorentina sul mercato?

Assolutamente sì. Il club è riuscito a tenere i giocatori più forti come Chiesa e Milenkovic, è un ottimo punto di partenza. Inoltre hanno fatto dei movimenti importanti a centrocampo, come Borja Valero e Bonaventura. Amrabat è un giocatore che manca nella Fiorentina da almeno 10 anni, sarà la rivelazione di questa Fiorentina, è un calciatore completo che mi ha stupito

Sei favorevole anche al ritorno di Borja mi sembra di capire…

Certo, è un calciatore ancora integro che può dare il proprio contributo. Magari non sarà quello dei primi anni di Firenze, ma alzerà il livello qualitativo. Svolgerà un ruolo molto importante anche nello spogliatoio

Un argomento sempre oggetto di discussione è il ruolo di Chiesa. Ti piace come esterno a tutta fascia?

Credo che il ruolo possa andare a snaturare le proprie caratteristiche, io lo vedo un calciatore formidabile dalla trequarti in su. Iachini però lo vede in quel ruolo e avrà le giuste ragioni

Per quanto riguarda l’attacco pensi che serva un nuovo centravanti dal mercato?

Secondo me la Fiorentina in attacco va bene così, ci sono già Cutrone e Vlahovic che sono due giovani di livello, l’investimento grosso penso che sia stato quello fatto per Kouamè. Senza dimenticare Ribery che ha una classe superiore e Chiesa che può agire anche da seconda punta