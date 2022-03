Brovarone a VN: “In estate servono 4-5 acquisti importanti”

Il nostro opinionista: "Ora Rocco deve spendere per il definitivo salto di qualità"

"Quest'anno ho sempre commentato in termini positivi la Fiorentina perchè ho toccato con mano un risveglio vero, un criterio nel lavorare e la giusta fiducia nelle persone di competenza. E il campo racconta. C'è ancora da lavorare, non poco. Ora Rocco deve spendere per il salto di qualità, questa è una squadra che con 4-5 giocatori importanti è pronta per competere per le ambizioni della Fiorentina. Una squadra che è sempre stata storicamente tra le squadre più belle e simpatiche, dove Commisso sta cercando di riportarci con pazienza".

E' uno dei passaggi del commento rilasciato ieri da Bernardo Brovarone in esclusiva per Violanews.com, come in ogni post partita. Per ascoltare il suo pensiero sul pareggio contro l'Inter e sulle prospettive di classifica della Fiorentina, guarda il video completo in alto.