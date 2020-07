Brighi a VN: “De Rossi, con la sua intelligenza, può fare qualsiasi cosa molto bene”

In casa Fiorentina, a tenere banco è la questione legata a Daniele De Rossi, che potrebbe essere l’allenatore dei viola per la prossima stagione (CLICCA QUI). Violanews ha parlato in esclusiva con Matteo Brighi, ex giocatore della Roma, che conosce bene l’ex numero 16 giallorosso, per provare ad ipotizzare il futuro di De Rossi sulla panchina della Fiorentina:

Signor Brighi, come ha reagito alla voce che vedrebbe De Rossi sulla panchina della Fiorentina?

Penso che Daniele abbia dimostrato più volte quale sarà il suo futuro, vuole fare l’allenatore e lo sappiamo tutti. Partire da Firenze sarebbe sicuramente un palcoscenico importante e un bel trampolino. Mi auguro che riesca nel suo intento, che sia a Firenze o altrove, anche se sarebbe sicuramente molto bello iniziare dalla Fiorentina.

Secondo lei potrebbe soffrire il fatto di non aver fatto la gavetta?

Daniele, per il ragazzo che è, e per l’intelligenza e l’esperienza che ha maturato, può fare tutto e farlo bene. Ci sentiamo spesso, abbiamo parlato anche durante il lockdown, che lo ha tenuto lontano dal suo mondo, perchè non è potuto andare a studiare gli allenatori che voleva seguire. Sappiamo tutti che l’esperienza si fa sul campo, ma lui da giocatore ne ha accumulata molta, e sono sicuro che potrà fare bene anche da allenatore.

Come se lo immagina De Rossi allenatore?

Sicuramente l’esperienza in Argentina lo formato e lo ha fatto crescere ancora di più, adesso si va verso un calcio propositivo, fatto di costruzione dal basso e di fraseggio. Credo che uno come lui abbia appreso qualcosa da tutti gli allenatori che ha avuto, ed in più è un grande studioso di calcio, ha sempre voglia di imparare.

Crede che la sua personalità così forte lo possa aiutare a diventare allenatore?