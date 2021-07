Antognoni, ennesimo rinvio? L’incontro potrebbe avvenire in segreto

Non è ancora chiaro se andrà in scena oggi il faccia a faccia di Antognoni con Barone. L'esito è già scritto?

Qualcuno l'aveva definito "il giorno della verità" sul fronte Giancarlo Antognoni. Ma forse non sarà così. In mattinata e nel primo pomeriggio l'Unico 10 non si è visto in zona centro sportivo. Sul piatto, come noto, la proposta del club viola di un nuovo contratto ma con mansioni diverse. Anche la moglie di Antognoni ha già fatto intuire che l'esito sembra ormai scritto. L'incontro con Barone potrebbe però avvenire altrove, cioè lontano da occhi indiscreti.