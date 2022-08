Alle 10.30 LIVE su Twitch: tutto su Empoli-Fiorentina

La diretta domenicale su Twitch per introdurre Empoli-Fiorentina questo pomeriggio allo stadio Castellani alle 18.30.

Alle 10.30 saremo online su Twitch per una diretta di circa 30 minuti per analizzare le parole di Italiano nella conferenza stampa di ieri e le probabili formazioni. Vi aspettiamo in contemporanea anche dalla nostra pagina Facebook e YouTube.