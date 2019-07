Ag. Hancko a VN: “Firenze è una piazza bellissima, ma vuole giocare. Parleremo coi dirigenti”

David Hancko è uno dei migliori prospetti della Fiorentina, terzino destro o all’occorrenza anche centrale di difesa, classe ’97, che l’anno scorso ha già debuttato in Serie A, facendo vedere le sue qualità. Il ragazzo in questo momento è in America con il resto della squadra, e la redazione di Violanews.com ha parlato in esclusiva con il suo procuratore, Branislav Jasurek :

Signor Jasuerk, quale è la situazione di David Hancko alla Fiorentina?

“Hancko è un giocatore molto interessante, e la Fiorentina crede in lui. Il ragazzo a Firenze sta molto bene, e il cambio di proprietà ha dato nuove energie all’ambiente. Si è trovato subito benissimo in Italia da quando è arrivato, è stato accolto in maniera impeccabile. Naturalmente il ragazzo è un calciatore, e come tutti i calciatori sono contenti quando giocano, quindi dobbiamo vedere con la società quale sarà la soluzione migliore per il futuro.”