Primavera, Fiorentina-Inter: formazioni ufficiali, tanto turnover per Aquilani

Per i viola un altro scontro diretto con vista playoff

Altro scontro diretto per la Primavera di Alberto Aquilani. Dopo la pesante sconfitta in trasferta contro la Juventus, i viola tornano tra le mura amiche per Fiorentina-Inter, diciannovesima giornata di campionato. Al "Bozzi" di fronte i nerazzurri di Christian Chivu, avanti di due punti: per questo sarà fondamentale non incappare in una nuova sconfitta, ma anzi fare punti pesanti per poi sfruttare il recupero con il Napoli per attestarsi nuovamente in zona playoff. Due assenze pesanti in casa Fiorentina: Aquilani dovrà rinunciare agli squalificati Bianco e Corradini, ma può parzialmente consolarsi con il ritorno di Agostinelli dopo un turno di stop. Gli altri risultati e la classifica aggiornata in tempo reale su NumeriCalcio.