Primavera, Spal-Fiorentina: Capasso scatenato, Seck raddoppia!

A Ferrara estensi e gigliati di fronte nel recupero della 13ª giornata

Recupero del campionato Primavera 1. Al "Paolo Mazza" di Ferrara va in scena Spal-Fiorentina, valido per la tredicesima giornata. I viola di Aquilani vogliono dare seguito alla vittoria contro la Sampdoria per riprendersi un posto in zona playoff. Da segnalare la duplice assenza in difesa in casa gigliata: assenti Frison per squalifica e Lucchesi per infortunio. Gli altri risultati e classifica aggiornata su NumeriCalcio.