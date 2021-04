Campionato Primavera, dalle 15 Fiorentina-Empoli LIVE su Violanews

Ritorna il derby tra viola e azzurri, che assume un significato di rilievo anche per la classifica

C'è Fiorentina-Empoli, è tempo di derby per la Primavera di Alberto Aquilani, che al "Bozzi" riceve la squadra di Antonio Buscè nella ventesima giornata di campionato. All'andata la sfida a Monteboro finì con un 3-1 dei padroni di casa in rimonta dopo il vantaggio gigliato di Spalluto. Un girone dopo è uno scontro diretto per allontanarsi dalla zona playout: i viola hanno raccolto 24 punti in 19 gare, gli azzurri 23 in 16; il Bologna, che andrebbe agli spareggi salvezza con la Lazio (15 in 18), è a quota 21 punti in 18 partite. Ancora assente Munteanu, che sconta la terza e ultima giornata di squalifica: lo rivedremo in campo mercoledì nella finale di Coppa Italia a Parma contro la Lazio. Per leggere tutti i risultati della 20° giornata e la classificaaggiornata clicca su Numericalcio.