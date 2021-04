Primavera, Cagliari-Fiorentina 5-1: cinquina rossoblu, debacle viola

I sardi vendicano la sconfitta per 6-0 del Bozzi, giornataccia per i viola di Aquilani

Dopo quattro risultati utili di fila, la Fiorentina Primavera si ferma a Asseminello. La squadra di Aquilani cade pesantemente nello scontro diretto con i sardi di Agostini: entrambe le formazioni ora sono appaiate a 24 punti in classifica, a +6 sulla zona playout e a -5 dai playoff. Nel prossimo turno per Fiorini e compagni ci sarà il derby, nonché altro incrocio diretto, con l'Empoli (CLICCA PER LEGGERE RISULTATI E CLASSIFICA).