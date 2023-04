Juventus-Fiorentina Femminile [LIVE] 4-3: sorpasso bianconero con Grosso

Fischio d'inizio alle 14:30 per un'altra importantissima sfida delle ragazze di Patrizia Panico, attese quest'oggi a Torino per la quarta sfida valevole per la poule scudetto playoff di Serie A, contro la Juventus. La Fiorentina è reduce da una vittoria di misura di livello contro l'Inter, che l'ha proiettata al terzo posto in classifica, a tre lunghezze di distanza proprio dalle nerazzurre. (SERIE A FEMMINILE)