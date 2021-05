Fiorentina-Napoli, le ultime aspettando la diretta LIVE

La cronaca testuale di Fiorentina-Napoli a partire dalle 12.15

L'arbitro della partita sarà Rosario Abisso, 35 anni, della sezione di Palermo, coadiuvato al Var da Chiffi. Abisso ha già diretto 18 gare di Serie A in questa stagione, e con la Fiorentina gli incroci sono stati ben quattro: due in casa (una vittoria e un pareggio) e due in trasferta entrambe finite con una sconfitta. Un solo precedente con il Napoli: la vittoria casalinga contro il Benevento.

Fiorentina-Napoli è trasmessa in tv o in streaming da DAZN; ci sono poi altre due opzioni per non perdersi un solo istante della sfida del Franchi: la diretta testuale proposta da Violanews.com in cui vi racconteremo tutte le fasi salienti del match e la classica radiocronaca in esclusiva per la Toscana di David Guetta su Radio Bruno.