Fiorentina-Juventus Primavera LIVE: Agostinelli sfiora il vantaggio

Prima volta con il pubblico al "Bozzi" dopo il lockdown

Ventisettesima giornata del Campionato Primavera 1. Al "Bozzi" si gioca Fiorentina-Juventus. Al di là dell'importanza e del fascino della sfida, quella tra viola e bianconeri è una partita speciale perché è la prima con il pubblico che torna sulle tribune dell'impianto alle Due Strade. La Fiorentina gioca prima delle rivali in corsa per la salvezza e prova a dettare il passo per avvicinarsi all'obiettivo. Ricordiamo che l'imminente riforma del campionato dovrebbe consentire ai viola, senza ulteriori passi falsi, di mantenere la categoria. Gli altri risultati di giornata e la classifica aggiornata su Numericalcio.