LIVE Cremonese-Fiorentina: tutte le ultime in diretta, inizio alle ore 21

Cremonese-Fiorentina, andata della seconda semifinale di Coppa Italia. Alle ore 21.00, Italiano e la sua squadra scenderanno in campo allo "Zini" per giocarsi uno degli obiettivi stagionali. Una gara ricca di insidie e decisiva per la stagione della Fiorentina, attesa dai primi 90 dei 180 minuti che si frappongono tra i viola e la finalissima, da giocare contro una tra Juventus e Inter che ieri hanno pareggiato a Torino.