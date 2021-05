Bologna-Fiorentina, diretta LIVE commentabile

La diretta testuale del match dalle 15 preceduta dalle ultime notizie dalle sedi delle squadre

La Fiorentina di Iachini ha problemi di abbondanza, il tecnico ascolano non potrà contare solamente sul desaparecido Kokorin e su Borja Valero. In difesa ci saranno Milenkovic, Pezzella e Caceres davanti a Dragowski, a destra agirà Venuti, mentre a sinistra Igor appare in vantaggio su Biraghi. L'attacco sarà formato da Vlahovic e Ribery, mentre un dubbio resta a centrocampo dove torna a disposizione Bonaventura. Insieme a lui dovrebbero agire Pulgar e Amrabat; a restare fuori, almeno in partenza, potrebbe essere Castrovilli ma a restare in panchina potrebbe essere anche l'ex bolognese Pulgar. Sull'altro versante dell'Appennino Mihajlovic dovrà fare a meno di Schouten squalificato, Dominguez ancora ai box e Medel che tornerà solo per le ultime gare della stagione. Secondo i colleghi di Tuttobolognaweb potrebbe rivedersi in campo Poli che si giocherà un posto con Baldursson. In difesa il tecnico potrebbe lanciare il quindicenne Wisdom Amey, anche se Tomiyasu dovrebbe riuscire a recuperare. Maggior incertezza permane per l'altro acciaccato Dijks.