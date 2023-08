Strano ma vero: potremmo conoscere l’avversaria europea dei viola 10 giorni dopo

Su La Nazione si riepilogano i possibili avversari più temibili per la Fiorentina, come Violanews ha puntualmente fatto non appena è diventato ufficiale lo status di testa di serie (QUI), ma si aggiunge un particolare importante: a meno che la Fiorentina non peschi l'Osasuna, uno degli spauracchi nel sorteggio del 7 agosto, l'avversario uscirà fuori solo 10 giorni dopo. "Non si procederà con la tradizionale estrazione di tutti i nomi delle squadre, bensì con i nomi delle 5 squadre già certe di partecipare (tra cui i viola) e le 29 gare ancora da disputare. Queste verranno suddivise in 4 gruppi in modo da velocizzare l’estrazione attraverso il semplice abbinamento numerico. I viola, quindi, tranne l’eventualità che venissero accoppiati all’Osasuna, verranno abbinati ad una gara e conosceranno l’esatto nome dell’avversaria solo il 17 agosto, ossia dopo che si saranno disputate le partite di ritorno del 3° turno di qualificazione".