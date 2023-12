Stankovic: “A Firenze abbiamo dominato per 60′. Biscotto? Impensabile per me”

La partita più bella che il Ferencvaros ha giocato nell'ultimo periodo è stata quella con la Fiorentina. Che cosa dovete prendere da quella partita? — E' stata una prestazione perfetta per 60'. L'unica cosa che mi preoccupa è che ieri avevo 14 giocatori di cui 3 fuori lista. Ora mi aspetto delle buone notizie dal centro sportivo e spero di recuperare qualcuno. La Fiorentina lo scorso anno è riuscita ad arrivare in fondo a tutte le competizioni e per me ha fatto jackpot. Domani faremo una prestazione di sostanza.

In Italia qualcuno sminuisce questa coppa, qual è il suo parere? E può dirci qualche ricordo sulle partite contro la Fiorentina da calciatore? — Questo girone di Conference è molto forte e il livello tecnico è molto alto. Quando non riesci a qualificarti in Conference pensi di aver fallito la stagione e quindi la gente non riesce a pesare le parole. Con la Fiorentina era tutto fatto, avevo già fatto anche le prove dell'abito e fatto tutte le foto poi è saltato tutto.

Quanto le hanno dato fastidio le voci di un possibile biscotto domani? — Se qualcuno conosce me e Italiano sa che non è possibile. Queste cose non mi toccano, quando sono in campo non conosco neanche mio fratello.

Cosa pensa che daranno i giocatori che giocano poco della Fiorentina domani? — La rosa della Fiorentina è attrezzata per giocare due campionati, quindi le seconde linee sono paragonabili ai titolari. Italiano ha due squadre di pari livello.

Come si risolve il problema del gol della Fiorentina e del Ferencvaros? — Ci sono modi e modi, perché se vuoi essere una squadra dominante devi essere bravo sia a soffrire che a creare tante occasioni. Se la squadra crede in quello che fa i risultati arrivano. Credo che soltanto il lavoro sia la soluzione.

Come è visto in Ungheria il calcio italiano? —

