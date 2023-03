La UEFA scrive: “La Fiorentina si pentirà delle occasioni fallite all’andata?”

"La stagione europea della Fiorentina sembrava finita prima ancora di iniziare davvero quando una sconfitta per 3-0 in casa dell'İstanbul Başakşehir a settembre l'ha lasciata a languire in fondo alla classifica con un punto nelle prime due partite. Tuttavia, più che segnare la fine di un capitolo, ha segnato l'inizio di uno nuovo: i viola tornano in Turchia dopo aver vinto sette partite sulle sette successive.