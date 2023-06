La Fiorentina è la squadra che ha segnato di più in questa competizione

La Fiorentina ha sbriciolato le difese avversarie. Infatti sono ben 36, i gol dei viola in Conference. Un record, e per questo la Uefa celebra sui social i ragazzi di Italiano. Giocatori come Cabral, Jovic e Barak si sono trovati a proprio agio nella terza competizione della Uefa. Qui tutti i gol dei gigliati, a cominciare dalla sfida col Riga, fino a quello, proprio di Barak a Basilea.