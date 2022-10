Jovic sale in cima alla (affollata) vetta della classifica dei bomber di UECL

La doppietta di ieri a firma Luka Jovic ha fatto balzare il serbo numero 7 della Fiorentina in testa alla classifica marcatori di Conference League con 4 gol in 5 partite. Non è solo, con lui alla stessa quota ci sono altri 5 giocatori: si tratta di Morales e Baena del Villarreal, Ishak del Lech Poznan, Dovbyk del Dnipro e Diabaté del Partizan. In Lettonia, giovedì contro il Riga ultimo nel girone, Jovic ha la chance di issarsi in vetta da solo con la marcatura multipla.