Esodo verso Braga, non bastano 1500 biglietti: cosa faranno i portoghesi?

La Nazione si concentra sui numeri attesi sugli spalti dell'impianto del Braga per il playoff di andata di Conference League: i biglietti del settore ospiti messi a disposizione della Fiorentina sono 1.500, non sufficienti per soddisfare tutte le richieste che sono arrivate negli ultimi giorni alle associazioni dei tifosi. Si parla di circa 2.000 tifosi pronti a mettersi in marcia a ridosso della gara. Resta da capire se il Braga aumenterà il numero di biglietti da destinare ai sostenitori viola o se il settore ospiti resterà di 1.500 unità. In quest’ultimo caso ci sarebbero naturalmente da fare delle scelte in base alle prenotazioni.