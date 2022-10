Dramma in Indonesia. La UEFA indice un minuto di silenzio in tutte le gare

Le immagini arrivate dall'Indonesia sono davvero drammatiche. Ed è davvero incredibile che, per una partita di pallone, si sia costretti a piangere centinaia di morti. La UEFA, in segno di vicinanza a quanto accaduto, ha deciso di indire un minuto di silenzio per tutte le gare europee che si giocheranno questa settimana. Decisione che, ovviamente, coinvolgerà anche la Fiorentina, impegnata nel match contro gli Hearts giovedì.