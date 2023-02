Ah, se fossero sempre le coppe… Jovic meglio di Haaland e Lewandowski!

Il bomber della Fiorentina ha numeri incredibili in Coppa, specie in Europa

Sembra incredibile, eppure è così: Luka Jovicha più gol nelle coppe di mostri sacri come Erling Haaland del Manchester City e Robert Lewandowski del Barcellona. Solo Salah e Mbappé, a quota 7 centri nel 2022-23 in Champions, hanno fatto meglio dei 6 del serbo. Il livello della Conference League è inferiore, e la continuità manca del tutto per adesso a Jovic, ma leggere questa classifica fa impressione e lascia ben sperare. Se non altro, per il resto del cammino europeo dei viola!