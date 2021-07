Zurkowski torna all’Empoli: un altro giovane in prestito per la Fiorentina

Zurkowski torna all'Empoli. Si attendono. Maggiori dettagli sull'operazione

Nella giornata di ieri abbiamo parlato di Gori e Spalluto che hanno lasciato la Fiorentina per fare esperienza in altri club italiani. Non sembrano però finite le operazione in vista del futuro viola.

Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, Zurkowski è pronto per il ritorno ad Empoli.Come detto dal presidente dell'Empoli Corsi pochi giorni fa, i rapporti con il giocatore sono ottimi sono ottimi e visto la promozione in Sereie A del club toscano, questa può essere l'esperienza giusta per crescere. Da capire i dettagli dell'operazione, poco probabile che l'Empoli accetti un prestito secco. Vedremo.