La Juventus piazza un altro esubero e con la cessione di Zakaria al Monaco, ecco che si riapre il canale che porta ad Amrabat. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Allegri vorrebbe un altro centrocampista che possa dare fisicità alla squadra, alla Continassa possono accontentarlo solo dopo qualche uscita. Il nome in cima alla lista di Giuntoli e Manna adesso è quello di Amrabat della Fiorentina, ma serviva far cassa prima di accendere una trattativa.