Voci d’oltralpe: Fiorentina su Aguilar del Montpellier. Ma c’è concorrenza

E’ uno di quei nomi che ciclicamente viene associato agli obiettivi di mercato della Fiorentina: Ruben Aguilar (QUI LA SCHEDA), laterale destro classe 1993 in forza al Montpellier, è sicuramente un giocatore interessante, e per il sito d’informazione francese Rtl è seguito con grande attenzione da alcuni club. Tra questi, quello gigliato, ma anche il Werder Brema e il Monaco. Che possa essere lui l’alternativa nel caso in cui l’operazione legata a Manuel Lazzari si complichi?