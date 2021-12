Voci dalla Spagna: Il Barcellona starebbe pensando a Dragowski

Voci provenienti dalla Spagna vedrebbero Dragowski nel mirino del Barcellona.

Ormai assente dal rettandolo di gioco da più di un mese, Bartlomiej Dragowski potrebbe tornare in campo nella sfida di Mercoledì contro il Benevento. Visto le ottime prestazioni di Terracciano il suo rientro non è stato forzato ma la sua permanenza in viola non è scontata.