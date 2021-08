VN – Vlahovic, l’agente flirta anche con l’Inter. Secco “No” di Commisso

La Fiorentina non ha nessuna intenzione di far partire il bomber serbo

Che Dusan Vlahovic faccia gola a molti non è certamente un segreto. L'attaccante serbo si è messo in mostra nell'ultimo campionato giocando ad altissimi livelli nonostante la giovanissima età. Con un Harry Kane in bilico, Darko Ristic, procuratore di Dusan, e il Tottenham si sono recentemente parlati a proposito del numero 9. Ma la squadra londinese non è l'unica ad aver chiesto informazioni all'agente. Ristic sta infatti flirtando in queste ore anche con l'Inter, che sarà presto orfana di Lukaku. Da New York City, però, risuona chiara la volontà del presidente Rocco Commisso. Dusan Vlahovic questa estate non verrà venduto e ogni offerta verrà gentilmente rispedita al mittente.