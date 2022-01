VN – Vlahovic-Juve: pista calda, ma tutto rimandato all’estate. Il punto

La Juventus è la pista più calda per il futuro di Dusan Vlahovic, ma ogni discorso verrà rimandato a giugno

Nelle ultime ore si è accesa prepotentemente la pista che porterebbe Vlahovic alla Juventus. La società bianconera, come noto, è da tempo interessata al giocatore ed al momento, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è proprio la squadra in vantaggio nella corsa al gioiello della Fiorentina. La stessa Juventus si è infatti mossa da tempo con il ragazzo arrivando a proporre un contratto di cinque anni da sei milioni netti più bonus a stagione. Insomma, il club bianconero fa sul serio e la destinazione è gradita al ragzzo. Ma, per quanto ci risulta, ogni discorso è rimandato all’estate. Anche perché la società viola non è interessata a Kulusewski (possibile contropartita) considerando l’investimento importante fatto poche settimane fa sugli esterni per Ikonè. Dal lato Vlahovic, inoltre, la posizione non è cambiata: il ragazzo vuole finire la stagione con la Fiorentina.