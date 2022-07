VN – Un’altra pianticella viola verso il prestito in Serie B

Dopo Agostinelli, un altro giovane talento della cantera viola è destinato a lasciare in prestito la Fiorentina per fare esperienza in Serie B. Trattasi di Samuele Spalluto. Il centravanti classe 2002, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è in procinto a trasferirsi in prestito in Serie B alla Ternana. Un'altra avventura per il giovane bomber dopo la positiva esperienza col Gubbio della passata stagione. -> LEGGI TUTTI GLI ACQUISTI E LE CESSIONI DELLE SQUADRE DI SERIE A