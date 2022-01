VN – Talento della Primavera viola via in prestito, nuova esperienza alle porte

Nonostante il suo talento, Petronelli in Primavera ha trovato poco spazio nel corso di questa stagione. Andrà a fare esperienza in Toscana

Nuova avventura per il talento della Primavera viola Lorenzo Petronelli . Secondo quanto raccolto da Violanews.com, l'esterno d'attacco classe 2003 - prospetto della squadra allenata da Aquilani - andrà in prestito all'Unione Sportiva Livorno 1915, società nata dalle ceneri dell'A.S. Livorno Calcio esclusa la scorsa estate dal campionato di Serie D.

Petronelli ripartirà quindi dall'Eccellenza, categoria nella quale milita la società del patron Toccafondi (ex proprietario del Prato). Per il giocatore si tratta della prima esperienza tra i senior dopo la trafila delle giovanili che lo ha visto indossare le maglie del Prato, della Juventus e, infine, della Fiorentina. Nonostante il suo talento, Petronelli in Primavera ha trovato poco spazio nel corso di questa stagione. Da qua la decisione - presa di comune accordo con la società viola - di andare a fare esperienza fuori da Firenze.