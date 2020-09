VN – Sondaggio del Parma per Venuti, ma la Fiorentina aspetta…

Il Parma guarda a Firenze per rinforzarsi, considerando le difficoltà incontrate in questo inizio di campionato: dopo l’idea legata a Riccardo Saponara, non ancora del tutto tramontata, ora c’è quella relativa a Lorenzo Venuti. I ducali, infatti, hanno fatto un sondaggio con il club gigliato. Ma il terzino viola difficilmente vorrà salutare Firenze e la Fiorentina, dal canto suo, al momento non può permettersi di lasciarlo andare, considerando che, con la sempre più probabile partenza di Federico Chiesa, avrebbe solo tre esterni in rosa (Venuti appunto, insieme a Lirola e Biraghi).