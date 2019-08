VN- Scambio Dalbert-Biraghi a rilento: il brasiliano non è ancora convinto dei viola

Lo scambio Biraghi-Dalbert con l’Inter, che sembrava cosa ormai fatta, sta richiedendo più tempo del previsto. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, infatti, il terzino brasiliano dei neroazzurri continua a dire di no alla Fiorentina, che puntava ad ottenere l’apertura da parte del giocatore durante un incontro di venerdì. Il ragazzo ha in testa il Nizza, squadra dove è esploso e grazie alla quale si è messo in mostra nel panorama europeo, ma non disdegnerebbe di rimanere all’Inter e scalare le gerarchie di mister Conte. Servirà quindi un lavoro di cesello per i dirigenti viola, che devono riuscire a convincere Dalbert (CLICCA QUI PER LA SCHEDA) a sposare il nuovo progetto viola.