VN – Milenkovic e Pezzella non rinnovano: sono sul mercato assieme a Kouamé

Moena per valutare, ma con le idee già abbastanza chiare su alcuni giocatori considerati in uscita. La Fiorentina resta in attesa di offerte adeguate per Milenkovic, Pezzella e Kouamé, quest'ultimo impegnato con la Costa d'Avorio alle Olimpiadi. Difficile immaginarlo nel 4-3-3 di Italiano, ecco perché se dovesse arrivare un'offerta interessante potrebbe essere venduto. La vetrina offerta da Tokyo 2020, in questo senso, può tornare utile sia al giocatore che al club viola.