VN – La Viola pronta a chiudere due cessioni: Ranieri e Zurkowski, ci siamo

C'è molto lavoro da fare per la Fiorentina in quest'ultima, in pratica, settimana di calciomercato. I viola vogliono mettere a posto quanto prima tutti i tasselli del proprio mosaico, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni. In uscita due al momento sono i nomi in pole position: Szymon Zurkowski e Luca Ranieri. Il polacco è vicinissimo al ritorno all'Empoli, che lo aspetta a braccia aperte. A pranzo gli agenti del centrocampista si incontreranno con il club di Corsi per chiudere l'operazione (il nuovo contratto sarà un triennale), dopo aver incassato il via libera della società gigliata. Per Ranieri, invece, occorre pazientare ancora un po': su di lui non c'è solo la Salernitana ma anche un club estero.