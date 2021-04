VN – Gattuso ancora in corsa. Ecco l’offerta della Fiorentina

A quanto ci risulta Gattuso non ha rifiutato la Fiorentina, ha solo preso tempo. Schira: "E' ancora lui la prima scelta di Commisso"

Di certo c'è solo che il casting per il nuovo allenatore della Fiorentina è ancora in corso. Ma sul resto non è il momento di dare sentenze. Parliamo di Rino Gattuso, ad esempio, che da più parti danno ormai come ipotesi tramontata. A quanto abbiamo raccolto, non è esattamente così. Semmai dall'entourage del tecnico del Napoli si è voluto mandare il messaggio, informalmente, che il suo approdo sulla panchina viola era tutt'altro che definito, come molti avevano scritto. Ma la questione è ancora aperta.