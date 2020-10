VN – Callejon, il nodo è la durata del contratto: parti al lavoro, c’è fiducia

L’agente Quilon ha chiesto per Callejon (gradisce molto ipotesi Fiorentina) un triennale. I viola non vogliono andare oltre un accordo biennale per un giocatore di 33 anni. La società pensa ad uno stipendio alla Bonaventura che può lievitare ai 2,5 milioni annui (se centrati i bonus inclusi). C’è fiducia e si può trovare la quadra, se parte Chiesa. L’unico dubbio è di natura tattica perché Callejon non ha mai fatto il quinto anche se la squadra viola potrebbe giocare pure col 4-3-3 vista la duttilità di tanti elementi…

VLAHOVIC, L’AGENTE LO HA OFFERTO ALLA ROMA