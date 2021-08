VN – Callejon-Getafe, interesse concreto. Lo spagnolo prende tempo

L'ex Napoli tornerà in Spagna?

Una delle notizie più interessanti della giornata riguarda l'interesse del Getafe per Callejon lanciata da una radio spagnola. Semplice suggestione? Non proprio. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'interessamento della squadra blu per il numero 77 Viola è concreto. L'esterno ex Napoli, dal canto suo, ha preso del tempo per riflettere sulla possibilità di tornare nella sua terra natale. Reduce da una stagione non positiva, lo spagnolo non è al centro del progetto tecnico targato Vincenzo Italiano. Ecco perché il ritorno in Spagna è più che una semplice idea estiva.