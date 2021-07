VN – Amrabat pallino di Juric: il tecnico chiede uno sforzo a Cairo

Juric stravede per Amrabat, alfiere di centrocampo del suo Verona 2019/2020. Cairo esaudirà la richiesta del tecnico?

Juric - non è un mistero - stravede per Amrabat, alfiere di centrocampo del suo Verona 2019/2020. Al momento non risultano ancora trattative e contatti diretti tra i club, ma il forte apprezzamento di Juric potrebbe presto sfociare in qualcosa di più caldo.