VN – Amrabat, discussioni accese nella notte: sarà viola. Braccio di ferro fra gli agenti e il Verona

Aggiornamenti importanti su Amrabat raccolti da Violanews.com. Sono state programmate per questa mattina le visite mediche con la Fiorentina. Il centrocampista del Verona diventerà un giocatore viola, in mattinata completerà l’iter burocratico. In nottata è stato trovato l’accordo con il club veneto. Gli agenti hanno spinto fortemente per la soluzione Fiorentina, gli animi si sono anche scaldati nel corso dell’ultimo incontro notturno che è servito per sbloccare la situazione. Il motivo delle forti discussioni? La destinazione. Il giocatore e i suoi procuratori volevano fortemente la Fiorentina, il Verona voleva mandarlo a Napoli probabilmente per via di un’offerta più alta. Inoltre, l’ingaggio proposto dagli azzurri era doppio rispetto a quello che la società viola garantirà al giocatore. Non è stata dunque una scelta economica quella che ha preso Amrabat.

