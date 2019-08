VN – Altro giro, altro prestito: anche Koffi potrebbe lasciare la Fiorentina

La Fiorentina continua a smaltire la rosa, cercando anche di trovare la migliore sistemazione per i giovani che hanno bisogno di farsi le ossa. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, anche il giovane Christian Koffi, dopo una stagione più che positiva con la maglia della primavera della Fiorentina con la Coppa Italia vinta, è destinato a partire con la formula del prestito. Dopo i buoni segnali messi in mostra durante l’ICC in America agli ordini di Montella, il giovane franco ivoriano potrebbe partire per farsi le ossa, con la Fiorentina che crede in lui, viste le sue qualità. Per il giovane esterno d’attacco potrebbe esserci un ritorno in Francia, in Ligue 1 per la prossima stagione.