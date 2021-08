VN – Muro del Sassuolo, Berardi costa troppo. Ancora vive le 3 alternative

A vuoto l'ultimo tentativo. Ma la Fiorentina non molla gli altri nomi

Vi avevamo raccontato di un ultimo, quasi disperato, tentativo della Fiorentina questa sera per arrivare a Domenico Berardi. I dirigenti Viola non sono riusciti, però, a compiere il miracolo e Berardi resterà probabilmente a Sassuolo. Troppo alte le richieste dei neroverdi (30/35 milioni) per una Fiorentina che non ha nessuna intenzione di sborsare una cifra troppo alta. Restano vive, a questo punto, le altre tre piste che portano a Orsolini, Plata o Junior Messias. Gli ultimi due giorni di mercato si preannunciano caldissimi.