Vlahovic, inserimento del Parma. Contatto tra le società: la posizione della Fiorentina

Il Parma di Fabio Liverani è su Dusan Vlahovic. Non solo il Verona, in Serie A, secondo quanto riporta tuttomercatoweb c’è con forza anche la formazione ducale sulle tracce dell’attaccante della Fiorentina. Quel che arriva da Firenze è un messaggio chiaro: no alla cessione del giocatore a titolo definitivo ma via solo in prestito, per questo i viola hanno rifiutato la proposta del RB Lipsia per il classe 2000 ex Partizan (LEGGI). Non vogliono perdere un calciatore in cui credono fortemente ma che ha bisogno di spazio e di ampio minutaggio. La strategia del Parma, con cui c’è stato un contatto negli scorsi giorni, è chiara: il d.s. Marcello Carli vuol portare a casa giocatori da valorizzare e che non vadano a pesare anche sui conti della società. Vlahovic è la prima scelta per l’attacco in questo senso.