Vlahovic piace a mezza Serie A. Ma Commisso è pronto a blindarlo

Un profilo tipico del golden boy: fisico statuario e senso del gol: Dusan Vlahovic sembra l’alter ego perfetto di Edin Dzeko. Ma, come scrive La Nazione, la Fiorentina non ha nessuna intenzione di fare a meno del talento serbo, né in estate né in futuro. Da tempo infatti sono in corso le manovre per il rinnovo del n° 28, legato ai viola con un contratto fino al 2024 e che Commisso vuole blindare con un sostanziale aumento economico. Già in estate i viola hanno detto no a tutte le proposte arrivare per il suo attaccante, e anche la Roma potrebbe sentirsi rispondere “no grazie”. E anche se dall’entourage non smentiscono le telefonate giallorosse, la priorità di Vlahovic è quella di restare viola