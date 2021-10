Vlahovic o meno, ACF si muoverà in attacco: Belotti primo nome, ma non solo

Il Torino ha bisogno di monetizzare prima di febbraio con la cessione del suo capitano

Il tavolo degli affari di gennaio, specie in attacco, sarà aperto in ogni caso dalla Fiorentina, che Vlahovic parta oppure no. La Nazione scrive che Belottinon è l'unico obiettivo, ma che ci sono intrecci numerosi con il Torino, più di quanti non ce ne siano tra i granata e il Milan. Cairo deve trovare in fretta un accordo per non perdere il Gallo a zero. Altre situazioni da tenere sotto controllo sono quelle relative a Borja Mayoral(alternativo a Kokorin) e Scamacca o Berardi (uno dei due lascerà Sassuolo).