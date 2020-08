Vlahovic non parte (per ora). E Iachini lavora su di lui

Non è ancora chiaro il futuro di Dusan Vlahovic. La Fiorentina ha preso in considerazione l’ipotesi di mandare il giovane serbo a fare esperienza in prestito, ma ancora non si è concretizzato niente. Anzi, come riporta tuttomercatoweb, la Fiorentina ha respinto al momento ogni offerta. Parma (in forte pressing), Roma ed Hellas Verona hanno sondato in maniera più o meno decisa il terreno. Ma i viola su indicazione dello staff tecnico hanno respinto ogni richiesta: Vlahovic al momento fa parte dei piani viola. E Iachini lavora con il suo attaccante in vista del prossimo campionato. In attesa – magari – dell’arrivo di un nuovo “bomber”: MA PIATEK SI ALLONTANA

